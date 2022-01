Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą, wjechał na pasy i chodnik. Potrącił kobietę, oboje nie żyją

czytaj dalej

Ryanair wezwał w poniedziałek władze Białorusi do udzielenia gwarancji, że nie powtórzy się sytuacja z maja ubiegłego roku. To właśnie wtedy samolot irlandzkiej linii lotniczej został zmuszony do lądowania w Mińsku. Doszło wówczas do zatrzymania lecącego nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza.