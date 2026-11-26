Katowice Kolejny ksiądz z diecezji sosnowieckiej usłyszał zarzuty Anna Winiarska |

Ksiądz z zarzutami przemocy seksualnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O postawieniu księdzu zarzutów poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

Pierwszy z nich dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Podejrzany miał wówczas dopuścić się tak zwanych innych czynności seksualnych na szkodę dziewczynki, "uprzednio wykorzystując wynikający z charakteru ich relacji stan zależności psychicznej pokrzywdzonej" i dodatkowo, dążąc do realizacji swego swojego zamiaru, użyć wobec niej przemocy fizycznej.

Drugie z przypisywanych kapłanowi zachowań datowane jest na 2011 rok i dotyczy dorosłej kobiety. "Niedozwolone działanie wobec niej również miało polegać na zainicjowaniu przez podejrzanego innych czynności seksualnych, przy jednoczesnym wyzyskaniu stosunku zależności oraz na drodze przemocy fizycznej" - dodał prokurator Kilian w komunikacie.

Nie złożył wyjaśnień

Podczas przesłuchania duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanych przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją prokuratury trafił pod dozór policji i ma zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów. Drugi środek zapobiegawczy to nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na wychowaniu, edukacji oraz opiece nad małoletnimi.

Zarzucane duchownemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

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Kolejny skandal w Sosnowcu

Przedstawione kapłanowi zarzuty to kolejny wątek wyłączony z dużego śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej.

W październiku 2024 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej (Jacka K. i Dariusza L.) i byłego księdza z tej diecezji.

Przestępstwa zarzucane byłemu duchownemu dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i nie wiązały się z pedofilią - chodziło o oszustwa. Mężczyzna został już prawomocnie skazany na karę roku więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Jacek K. natomiast usłyszał nieprawomocny wyrok 14 lat więzienia za dziesięć przestępstw o charakterze seksualnym, a także za posiadanie materiałów pedofilskich.

Dariusz L. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Miało do nich dochodzić w dwóch szkołach, w których uczył. Jego proces wciąż się toczy.

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Na późniejszym etapie śledztwa zarzuty usłyszał ks. Ryszard G. - duchowny został zatrzymany w kwietniu 2025 roku po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Prokuratura oskarżyła go o trzy przestępstwa na szkodę trzech dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym, do których miało dojść podczas organizowanego przez ks. G. wyjazdu do Włoch. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał G. na dwa i pół roku więzienia. Tamten wyrok jest nieprawomocny.

Zabójstwo diakona

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 roku na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy Domu Katolickim w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 roku została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie powołana przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. W miniony czwartek przedstawiła ona częściowy raport w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezji sosnowieckiej. Według opublikowanych danych, osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci.

Komisja zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny (część z nich nie potwierdziła się). 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie — animator wspólnoty dla uczniów, organista, katecheta i kleryk seminarium, który formalnie nie jest osobą duchowną. W 19 przypadkach przestępstwa zarzucane księżom zostały potwierdzone lub są nadal badane.