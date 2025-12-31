Zakopały na trawniku amfetaminę, marihuanę i haszysz

Sosnowiec (województwo śląskie) Źródło: Google Earth

Policjanci z Sosnowca zatrzymali dwie kobiety - obywatelki Ukrainy w wieku 23 i 28 lat, które usłyszały prokuratorskie zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także drugi zarzut — posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Obrót narkotykami odbywał się dosłownie pod ziemią. Nie zostałby udaremniony bez alarmu czujnego mieszkańca Sosnowca.

Narkotyki ukryte pod ziemią

Świadek myślał, że to trucizna dla zwierząt

Świadek zauważył dwie kobiety na trawniku i zadzwonił na policję, bo ich zachowanie go zaniepokoiło. Jak relacjonował policjantom, kobiety coś rzucały na trawę i zakopywały w ziemi. Obawiał się, że może to być trucizna dla zwierząt.

"Jego w pełni uzasadniona reakcja oraz fakt, że nie pozostał obojętny na potencjalne zagrożenie, zasługuje na uznanie" - podkreślają w komunikacie sosnowieccy policjanci.

Pojechali na wskazane miejsce i odkopali tam zwitki folii, zabezpieczone taśmą izolacyjną.

Jak się okazało, w środku znajdowały się środki odurzające i substancje psychotropowe - amfetamina, marihuana oraz haszysz. Łącznie znaleziono ponad 200 pakunków, które były starannie ukryte między innymi przy ulicach Wapiennej, Grottgera, Matejki.

U podejrzanych kobiet, prócz narkotyków, policjanci zabezpieczyli również gotówkę, która może zostać przeznaczona na poczet przyszłych kar i grzywien. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu przestępstwa kobietom grozi kara nawet do 12 lat więzienia.