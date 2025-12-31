Logo strona główna
Katowice

Zakopały na trawniku amfetaminę, marihuanę i haszysz

Narkotyki ukryte pod ziemią
Sosnowiec (województwo śląskie)
Źródło: Google Earth
Dwie kobiety, kopiące w ziemi, zauważył mieszkaniec Sosnowca. Obawiał się, że zakopują truciznę dla zwierząt, dlatego wezwał policję. Pod ziemią było ponad dwieście porcji narkotyków.

Policjanci z Sosnowca zatrzymali dwie kobiety - obywatelki Ukrainy w wieku 23 i 28 lat, które usłyszały prokuratorskie zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także drugi zarzut — posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Obrót narkotykami odbywał się dosłownie pod ziemią. Nie zostałby udaremniony bez alarmu czujnego mieszkańca Sosnowca.

Narkotyki ukryte pod ziemią
Narkotyki ukryte pod ziemią
Źródło: policja śląska

Świadek myślał, że to trucizna dla zwierząt

Świadek zauważył dwie kobiety na trawniku i zadzwonił na policję, bo ich zachowanie go zaniepokoiło. Jak relacjonował policjantom, kobiety coś rzucały na trawę i zakopywały w ziemi. Obawiał się, że może to być trucizna dla zwierząt.

"Jego w pełni uzasadniona reakcja oraz fakt, że nie pozostał obojętny na potencjalne zagrożenie, zasługuje na uznanie" - podkreślają w komunikacie sosnowieccy policjanci.

Pojechali na wskazane miejsce i odkopali tam zwitki folii, zabezpieczone taśmą izolacyjną.

Narkotyki ukryte pod ziemią
Narkotyki ukryte pod ziemią
Źródło: policja śląska

Jak się okazało, w środku znajdowały się środki odurzające i substancje psychotropowe - amfetamina, marihuana oraz haszysz. Łącznie znaleziono ponad 200 pakunków, które były starannie ukryte między innymi przy ulicach Wapiennej, Grottgera, Matejki.

U podejrzanych kobiet, prócz narkotyków, policjanci zabezpieczyli również gotówkę, która może zostać przeznaczona na poczet przyszłych kar i grzywien. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu przestępstwa kobietom grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Autorka/Autor: mag/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: policja śląska

