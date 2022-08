"Dla żartu" strzelał do policyjnego radiowozu. "Mogło to się skończyć tragicznie"

"Nie widzieli, czy ktoś mierzy z atrapy, mogli odpowiedzieć strzałami z broni palnej"

Policjanci wysiedli z radiowozu i podbiegli do grupy - 42-latek, dobrze znany policji z wielu przestępstw, schował pistolet pneumatyczny do torby i na początku wszystkiemu zaprzeczał. Potem tłumaczył, że strzelał dla żartu - mówi Mogielski.

- Policjanci nie widzieli z kilku metrów, zwłaszcza że był to wieczór, czy ktoś mierzy do nich z atrapy, czy z prawdziwej broni. Mogli użyć broni służbowej. Mogło to się skończyć tragicznie. Czas na reakcję to ułamki sekund. Mierzenie do policjantów to zawsze bardzo nierozsądne zachowanie - wyjaśnia rzecznik.