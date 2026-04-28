Katowice

Podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Litewki opuścił areszt

Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski
Źródło: TVN24
57-latek, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił we wtorek areszt. Mężczyzna wpłacił poręczenie majątkowe.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, decydując o tymczasowym areszcie, postanowił, że 57-latek będzie mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych. "W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania - wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego" - napisała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

- W imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe, opuścił on dzisiaj areszt - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilian.

Zginął Łukasz Litewka

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód Mitsubishi Colt, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Po wniosku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej tamtejszy sąd zdecydował w sobotę o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące, ale zastrzegł, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Po wpłaceniu wyznaczonej kwoty areszt został uchylony, a mężczyzna jest objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego - śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie.

Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu, termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Łukasz Litewka
Śledczy szukają świadków

Prokurator Kilian powiedział we wtorek przed południem, że prowadzący postępowanie skupiają się obecnie m.in. na poszerzeniu kręgu świadków, nie tylko osób, które miały bezpośrednią styczność z pokrzywdzonym lub z podejrzanym w dniu samego zdarzenia.

- Równolegle zasięgamy kolejnych opinii eksperckich, oczekujemy na opinie już wcześniej zlecone - takie, które przede wszystkim dotyczą zabezpieczonych sprzętów elektronicznych. Gromadzimy dane cyfrowe, czekamy na ostateczne konkluzje biegłego w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Czekamy też na pisemną opinię posekcyjną i badania toksykologiczne - dodał prokurator Kilian. Pogrzeb posła Litewki odbędzie się w środę. Będzie miał charakter państwowy.

