Katowice

Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Rusza proces

Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Źródło: TVN24
Przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu rusza proces księdza Krystiana K. To w jego mieszkaniu ponad rok temu zmarł młody mężczyzna. Prokuratura zarzuca duchownemu nieumyślne spowodowanie śmierci i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Jak informowali śledczy, znaleziony u niego mefedron mógłby odurzyć kilkadziesiąt osób. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Ksiądz Krystian K. z diecezji sosnowieckiej, w którego mieszkaniu w marcu 2024 roku zmarł młody mężczyzna, nie stawił się we wtorek w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na rozpoczęcie procesu w tej sprawie. Postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności. O tym, że oskarżonego nie będzie we wtorek w sądzie, poinformował dziennikarzy przed rozprawą jego obrońca Arkadiusz Ludwiczek. Według wokandy na pierwszą rozprawę sąd wezwał czworo świadków.

Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza

Wezwanie do mieszkania zajmowanego przez księdza Krystiana K. z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu służby otrzymały 20 marca 2024 roku. Był tam niedający oznak życia młody mężczyzna, osoba świecka. Nie udało się go uratować.

Krótko po tej zdarzeniu ksiądz K. usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, bo funkcjonariusze znaleźli przy nim 3,55 grama mefedronu. Badania wykazały, że duchowny był pod wpływem tego środka. Nie przyznał się wówczas do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wtedy wobec niego dozór policji, zakazała mu opuszczać kraj i zatrzymała paszport. Po przesłuchaniu został zwolniony. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt.

Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Źródło: Ryszard Siarkowski/TVN24

Na początku 2025 roku, po uzyskaniu specjalistycznej opinii biegłego, prokuratura ponownie wydała polecenie zatrzymania K., by uzupełnić i zmienić mu zarzuty. Główny z nich dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Zebrany materiał dowodowy wskazuje na to, iż zgon pokrzywdzonego spowodowany był działaniem podejrzanego i wynikał z podania pokrzywdzonemu różnych środków - informował po rozszerzeniu zarzutów szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik.

Prokuratura zmieniła też dotychczasowy zarzut dotyczący narkotyków. Okazało się, że znaleziony w mieszkaniu księdza mefedron mógłby odurzyć kilkadziesiąt osób, dlatego odpowie on za posiadanie znacznej ilości takich środków. Śledczy zarzucają księdzu Krystianowi K. popełnienie jeszcze jednego przestępstwa, jednak treści tego zarzutu nie zdradzają, tłumacząc to dobrem pokrzywdzonego. Prokuratura nie podaje też innych szczegółów - wniosła o to rodzina zmarłego.

Miał wyrzucić w krzaki butelkę

Śledczy, choć - jak zaznaczają - ustalili pełny przebieg zakończonych tragedią wydarzeń. Tłumacząc to dobrem pokrzywdzonego i postępowania, nie informują, o której godzinie zmarł mężczyzna i kiedy wezwano karetkę. Potwierdzają, że Krystian K. wybiegł z domu i wyrzucił w krzaki butelkę, w której była substancja o nazwie 1,4-butanodiol. Nie jest ona zabroniona, ale ma działanie podobne do narkotyków.

Diecezja sosnowiecka podawała, że ksiądz, w którego mieszkaniu rozegrała się tragedia, był rezydentem w parafii - miał prawo do zamieszkiwania w niej, nie był w niej proboszczem ani wikariuszem. W diecezji pełnił funkcję sędziego sądu biskupiego. Po tragedii decyzją administratora diecezji został zawieszony w pełnieniu tej funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sosnowiec
Sosnowiec. Ciało mężczyzny w mieszkaniu duchownego
Źródło: Fakty TVN
Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ryszard Siarkowski/TVN24

SosnowiecKościół katolickiKościół w Polscewojewództwo śląskieNarkotykiProkuraturaSprawy sądowe w Polsce
