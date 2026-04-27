Katowice

Jest skarga na decyzję sądu w sprawie aresztu po śmierci posła Litewki

Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej
Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski
Źródło: TVN24
Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, który uznał, że podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, może opuścić areszt, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych poręczenia. Złożyła zażalenie.

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej złożyła w poniedziałek zażalenie na decyzję tamtejszego sądu, który w sobotę zdecydował, że podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mógłby opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

O złożeniu zażalenia poinformował po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilian.

W ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.

- Sankcja, jaka grozi podejrzanemu (do ośmiu lat pozbawienia wolności), jest na tyle surowa, że może czuć się szczególnie zmotywowany do tego, by ukryć się, uciec przed organami ścigania celem uniknięcia odpowiedzialności - zaznaczył prokurator.

Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

Ważny apel prokuratury w sprawie śledztwa po śmierci posła Litewki
Źródło: TVN24

Areszt warunkowy

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Wtedy zostałby objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Areszt po wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Śledczy badają telefon kierowcy

Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent podjął decyzję

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji.

Kierowca Mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku. Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia "mogą ustanowić wyłącznie linię obrony", a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"

"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę

Poseł znany z działalności charytatywnej

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach. Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Pogrzeb posła odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu.

SosnowiecŁukasz Litewka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica