Katowice Jest skarga na decyzję sądu w sprawie aresztu po śmierci posła Litewki Oprac. Mateusz Czajka

Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej złożyła w poniedziałek zażalenie na decyzję tamtejszego sądu, który w sobotę zdecydował, że podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mógłby opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

O złożeniu zażalenia poinformował po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilian.

W ocenie prokuratury jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie.

- Sankcja, jaka grozi podejrzanemu (do ośmiu lat pozbawienia wolności), jest na tyle surowa, że może czuć się szczególnie zmotywowany do tego, by ukryć się, uciec przed organami ścigania celem uniknięcia odpowiedzialności - zaznaczył prokurator.

Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

Ważny apel prokuratury w sprawie śledztwa po śmierci posła Litewki Źródło: TVN24

Areszt warunkowy

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Wtedy zostałby objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji.

Kierowca Mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku. Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia "mogą ustanowić wyłącznie linię obrony", a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Poseł znany z działalności charytatywnej

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach. Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Pogrzeb posła odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu.

