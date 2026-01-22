Przy sobie miał narkotyki, w mieszkaniu znaleźli kolejne. W sumie niemal cztery kilogramy

Policjanci z wydziału kryminalnego początkowo zatrzymali 27-letniego mieszkańca Sosnowca, przy którym znaleźli niewielką część narkotyków - wstępne badanie wykazało, że jest to amfetamina oraz metamfetamina. Następnie pojechali do miejsca jego zamieszkania.
Blisko cztery kilogramy narkotyków
Jak informuje w komunikacie sosnowiecka policja, w trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne narkotyki. "W mieszkaniu znajdowały się między innymi amfetamina, metamfetamina, tabletki MDMA, kokaina oraz marihuana. Łączna waga zabezpieczonych środków odurzających i psychotropowych wyniosła blisko cztery kilogramy. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien" - czytamy w komunikacie.
Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec 27-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska