Przy sobie miał narkotyki, w mieszkaniu znaleźli kolejne. W sumie niemal cztery kilogramy

Policjanci z wydziału kryminalnego początkowo zatrzymali 27-letniego mieszkańca Sosnowca, przy którym znaleźli niewielką część narkotyków - wstępne badanie wykazało, że jest to amfetamina oraz metamfetamina. Następnie pojechali do miejsca jego zamieszkania.

Blisko cztery kilogramy narkotyków

Jak informuje w komunikacie sosnowiecka policja, w trakcie przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne narkotyki. "W mieszkaniu znajdowały się między innymi amfetamina, metamfetamina, tabletki MDMA, kokaina oraz marihuana. Łączna waga zabezpieczonych środków odurzających i psychotropowych wyniosła blisko cztery kilogramy. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien" - czytamy w komunikacie.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec 27-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

