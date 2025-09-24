Logo strona główna
Katowice

Zatrzymali ich niedaleko lotniska. W bagażniku znaleźli worki z narkotykami

Mężczyzn zatrzymano, gdy przewozili znaczną ilość narkotyków
Siemianowice Śląskie. Zatrzymanie dwóch mężczyzn w sprawie narkotyków
Źródło: Śląska policja
W bagażniku niepozorna walizka i torba, a w środku poporcjowane narkotyki. Dwóch mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców wpadło w ręce policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 kilogramów środków odurzających i psychotropowych o czarnorynkowej wartości prawie 4 milionów złotych.

Policjanci z wydziału zwalczania przestępczości pseudokibiców w Katowicach zatrzymali dwóch mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Mężczyzn zatrzymano na początku września. Moment nie był przypadkowy. Zanim policjanci zatrzymali podejrzanych, najpierw ustalili, kiedy i gdzie będą oni przewozić zabronione substancje.

- W ustalonym dniu na autostradzie A4 w rejonie lotniska Kraków-Balice zatrzymali do kontroli mercedesa. W bagażniku samochodu, którym poruszali się powiązani ze środowiskiem pseudokibiców 29- i 27-latek, policjanci znaleźli worki z poporcjowanymi narkotykami - opisała nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.

Mężczyzn zatrzymano, gdy przewozili znaczną ilość narkotyków
Mężczyzn zatrzymano, gdy przewozili znaczną ilość narkotyków
Źródło: Śląska policja

Funkcjonariusze sprawdzili również miejsca zamieszkania obu mężczyzn. U 27-latka poza narkotykami zabezpieczyli też: 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów. Według śledczych te przedmioty mogą pochodzić z przestępstwa.

Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów
Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów
Źródło: Śląska policja

Z kolei na poddaszu bloku, w którym mieszkał starszy z zatrzymanych mężczyzn, znaleziono ponad 8 kg amfetaminy i 4 kilogramy klefedronu. - Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów, w tym kilkadziesiąt kilogramów klefedronu i blisko 10 kilogramów amfetaminy. Śledczy oszacowali, że wartość zabezpieczonych środków odurzających to prawie 4 miliony złotych - przekazała Chyra-Giereś.

Usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Sprawę prowadzi krakowska prokuratura, a w zatrzymania włączyli się również małopolscy policjanci. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy przychylił się do wniosku o areszt. To oznacza, że 27- i 29-latek najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.

Obu mężczyznom grozi teraz nawet do 10 lat więzienia
Obu mężczyznom grozi teraz nawet do 10 lat więzienia
Źródło: Śląska policja
Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

