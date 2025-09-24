Zatrzymali ich niedaleko lotniska. W bagażniku znaleźli worki z narkotykami

Siemianowice Śląskie. Zatrzymanie dwóch mężczyzn w sprawie narkotyków Źródło: Śląska policja

Policjanci z wydziału zwalczania przestępczości pseudokibiców w Katowicach zatrzymali dwóch mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Mężczyzn zatrzymano na początku września. Moment nie był przypadkowy. Zanim policjanci zatrzymali podejrzanych, najpierw ustalili, kiedy i gdzie będą oni przewozić zabronione substancje.

- W ustalonym dniu na autostradzie A4 w rejonie lotniska Kraków-Balice zatrzymali do kontroli mercedesa. W bagażniku samochodu, którym poruszali się powiązani ze środowiskiem pseudokibiców 29- i 27-latek, policjanci znaleźli worki z poporcjowanymi narkotykami - opisała nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.

Mężczyzn zatrzymano, gdy przewozili znaczną ilość narkotyków Źródło: Śląska policja

Funkcjonariusze sprawdzili również miejsca zamieszkania obu mężczyzn. U 27-latka poza narkotykami zabezpieczyli też: 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów. Według śledczych te przedmioty mogą pochodzić z przestępstwa.

Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów Źródło: Śląska policja

Z kolei na poddaszu bloku, w którym mieszkał starszy z zatrzymanych mężczyzn, znaleziono ponad 8 kg amfetaminy i 4 kilogramy klefedronu. - Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów, w tym kilkadziesiąt kilogramów klefedronu i blisko 10 kilogramów amfetaminy. Śledczy oszacowali, że wartość zabezpieczonych środków odurzających to prawie 4 miliony złotych - przekazała Chyra-Giereś.

Usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Sprawę prowadzi krakowska prokuratura, a w zatrzymania włączyli się również małopolscy policjanci. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy przychylił się do wniosku o areszt. To oznacza, że 27- i 29-latek najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.

Obu mężczyznom grozi teraz nawet do 10 lat więzienia Źródło: Śląska policja