Pożar zakładu meblarskiego. Na miejscu 38 zastępów straży

Pożar wybuchł w zakładzie meblarskim, w budynku o wymiarach 100 na 20 metrów. Osoby z pobliskich budynków zostały ewakuowane.

Zastępca oficera prasowego PSP w Lublińcu Łukasz Wołosz przekazał, że na razie pożar nie jest opanowany. Na miejscu jest 38 zastępów PSP i OSP. W drodze jest też pluton gaśniczy z Częstochowy.

W zakładzie objętym pożarem znajdują się między innymi pianki i inne materiały do produkcji mebli. Ogień pojawił się w jednym budynku, pozostałe nie są zagrożone. Dym z pożaru leci w kierunku pól, jest z dala od budynków mieszkalnych.

