Otworzył klub mimo zakazu, właściciel lokalu zatrzymany i doprowadzony do prokuratury

Policja zatrzymała w piątek wieczorem właściciela jednego z klubów nocnych w Rybniku. Mężczyzna sam przyszedł do komendy, aby wręczyć płytę z nagraniami sprzed tygodnia, kiedy w otwartym mimo zakazów lokalu interweniowała policja. Marcin K. był wyraźnie zaskoczony, noc spędził w izbie zatrzymań. Kolejnego dnia został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

- 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu ludzi poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego, czyli z artykułu 165 Kodeksu karnego. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań - przekazuje Kobeszko.

Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie w sprawie zamieszek, do których doszło przed klubem PAP/Hanna Bardo

Nagrany moment zatrzymania

Piątkową wizytę w rybnickiej komendzie, na swoim profilu facebookowym, na żywo relacjonował aktywista Michał Wojciechowski, towarzyszący właścicielowi klubu. Mężczyźni chcieli dostarczyć płytę kompaktową, mającą zawierać nagrania zarejestrowane przed tygodniem. Od rozmawiającego z nimi policjanta zażądali pisemnego protokołu przyjęcia dowodu. W trakcie oczekiwania na stosowny dokument głównymi drzwiami weszła do budynku grupa policjantów ubranych po cywilnemu, z opaskami "Policja" na ramionach. Co widać na nagraniu, funkcjonariusze od razu podeszli do właściciela klubu.