Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"

Było blisko tragedii, ale dzięki prawidłowej reakcji jednej osoby udało się zapobiec najgorszemu. Do dramatycznego zdarzenia doszło 19 lipca na ulicy 3 Maja w Rybniku. Agresywny mężczyzna zaatakował tam siedzącą na ławce kobietę czekającą na autobus.

"Odciągnął napastnika, dając jej szansę na ucieczkę"

"Siedząca na ławce kobieta najpierw została kopnięta w okolicę głowy, a potem wielokrotnie uderzana pięściami. Jako jedyny zareagował młody mężczyzna, który podbiegł i odciągnął napastnika dając szansę i czas kobiecie na ucieczkę" - poinformowała w komunikacie śląska policja.

Według funkcjonariuszy agresor zaatakował także chłopaka, który pomógł kobiecie. Jednak gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, nastolatka już nie było.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku ze względu na chuligański charakter czynu z urzędu wszczęła śledztwo dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Zleciła też publikację wizerunku młodego "anonimowego bohatera" - jak nazwali go policjanci.

Znaleźli nastolatka

Jak poinformowała śląska policja, "dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu tej informacji oraz zaangażowaniu mediów i internautów", po publikacji nastolatek został błyskawicznie zidentyfikowany.

"Do policjantów zgłosił się członek jego rodziny, co pozwoliło ustalić jego tożsamość. Chłopak jest bezpieczny" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazała policja, 36-letni mieszkaniec Katowic, który miał dopuścić się ataku, został zatrzymany.