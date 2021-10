Jazda na czerwonym po pasach i dalej pod prąd. "Bałam się stłuczki, ale mogłam tylko zahamować"

Widzimy, że kierująca oplem nie tylko ignoruje czerwone światło i wymusza pierwszeństwo, ale przecina prostopadłą drogę przez wysepkę, rozdzielającą jezdnie oraz przez przejście dla pieszych. - To działo się bardzo szybko. Jedyne, co byłam w stanie zrobić, to gwałtownie zahamować. Kierująca pojazdem prawie we mnie uderzyła. Obawiałam się, czy auto za mną zdąży zahamować, żeby uniknąć kolizji, ale nie doszło do stłuczki - opowiada autorka nagrania.