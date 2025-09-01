Dwulatka sama spacerowała po ulicy. Była boso, miała tylko body i pieluszkę Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 sierpnia, rano. Przypadkowe kobiety zwróciły uwagę na małą dziewczynkę, która sama spacerowała koło przystanku autobusowego na ulicy Rybnickiej w Radlinie (Śląskie). Zadzwoniły pod numer alarmowy i zaopiekowały się dzieckiem do czasu przyjazdu służb.

- Policjanci potwierdzili zgłoszenie, zastali małe dziecko bez obuwia, ubrane tylko w body i pieluszkę. Podziękowali kobietom za ich reakcję i zatroszczyli się o dziecko - przekazał sierżant sztabowy Dorian Mitas z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dwulatka boso spacerowała przy przystanku

Sama otworzyła drzwi i wyszła

Po chwili na miejsce przyszła matka dwulatki.

- Jak się okazało, dziewczynka musiała otworzyć dolny zamek w drzwiach i wyjść z domu. Kobieta była przekonana, że dwulatka, podobnie jak jej dwójka starszego rodzeństwa, jeszcze śpi - dodał oficer prasowy.

Dziewczynka nie wymagała pomocy medycznej. Funkcjonariusze zbadali 21-letnią matkę dziecka alkomatem, była trzeźwa.

-Za naruszenie obowiązku nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu i dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, kobieta została ukarana mandatem. Ponadto dokumentacja z tej interwencji zostanie przesłana do sądu rodzinnego, w celu wglądu w sytuację rodzinną dziecka - podsumował Mitas.

