Wypadł z drogi i stracił przytomność. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych
Przed godziną 6 strażacy dostali informację, że doszło do wypadku w Kobiórze w powiecie pszczyńskim. Na Drodze Krajowej numer 1 kierowca Renault jechał w stronę Katowic i wypadł z drogi. Jak powiedział nam bryg. Mateusz Caputa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, samochód wpadł do rowu i wylądował na boku. Na koniec uderzył - już z małą mocą - w przydrożne drzewo.
W środku znajdowała się nieprzytomna osoba. Aby wydobyć ją na zewnątrz, strażacy użyli narzędzi hydraulicznych. Na miejsce przyjechała także policja i ratownictwo medyczne. W trakcie działań kierowca odzyskał częściową przytomność. Trafił do szpitala.
Podkom. Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji powiedziała tvn24.pl, że funkcjonariusze skierowali odpowiedni wniosek, aby w związku ze stanem zdrowia, przebadać 67-latka z Renault. Wyniki pozwolą ustalić, czy przyczyną wypadku był stan zdrowia mężczyzny.