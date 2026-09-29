Katowice Wypadł z drogi i stracił przytomność. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych Mateusz Czajka |

67-latka wyciągnięto dzięki użyciu narzędzi hydraulicznych Źródło wideo: OSP Kobiór Źródło zdj. gł.: OSP Kobiór

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Przed godziną 6 strażacy dostali informację, że doszło do wypadku w Kobiórze w powiecie pszczyńskim. Na Drodze Krajowej numer 1 kierowca Renault jechał w stronę Katowic i wypadł z drogi. Jak powiedział nam bryg. Mateusz Caputa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, samochód wpadł do rowu i wylądował na boku. Na koniec uderzył - już z małą mocą - w przydrożne drzewo.

W środku znajdowała się nieprzytomna osoba. Aby wydobyć ją na zewnątrz, strażacy użyli narzędzi hydraulicznych. Na miejsce przyjechała także policja i ratownictwo medyczne. W trakcie działań kierowca odzyskał częściową przytomność. Trafił do szpitala.

67-latka przewieziono do szpitala Źródło zdjęcia: OSP Kobiór

Podkom. Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji powiedziała tvn24.pl, że funkcjonariusze skierowali odpowiedni wniosek, aby w związku ze stanem zdrowia, przebadać 67-latka z Renault. Wyniki pozwolą ustalić, czy przyczyną wypadku był stan zdrowia mężczyzny.

Źródło: Google Maps