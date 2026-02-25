Prezydent Częstochowy zatrzymany

Jacek Dobrzyński o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy Źródło: TVN24

Do zatrzymania Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy doszło w środowy poranek w pobliżu miejsca zamieszkania samorządowca. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie prokuratury.

"Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego"

"Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - przekazał w środę przed południem w serwisie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał, po zakończeniu czynności samorządowiec zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury.

Dziennikarze dopytywali Dobrzyńskiego, czy to jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. - Na tym etapie, gdy te czynności właśnie trwają, więcej informacji nie mam do przekazania - odpowiedział. Zaznaczył jednak, że w tej sprawie nie ma jeszcze zarzutów.

Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL zatrzymali Krzysztofa M. - Prezydenta Miasta Częstochowa. Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 25, 2026 Rozwiń

