Prezydent Częstochowy zatrzymany

Do zatrzymania Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy doszło w środowy poranek w pobliżu miejsca zamieszkania samorządowca. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie prokuratury.
"Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego"
"Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - przekazał w środę przed południem w serwisie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
Jak dodał, po zakończeniu czynności samorządowiec zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury.
Dziennikarze dopytywali Dobrzyńskiego, czy to jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. - Na tym etapie, gdy te czynności właśnie trwają, więcej informacji nie mam do przekazania - odpowiedział. Zaznaczył jednak, że w tej sprawie nie ma jeszcze zarzutów.
Opracowała Tamara Barriga
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBA