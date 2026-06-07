Katowice Powroty z długiego weekendu, spory ruch na głównych trasach Oprac. Mateusz Czajka |

Utrudnienia na autostradzie A1 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tytus Żmijewski

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Około godziny 14 na autostradzie A1 na 452 kilometrze (na wysokości Woźnik) doszło do zderzenia pięciu pojazdów.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu powiedział tvn24.pl, że na miejscu są dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Jak przekazał nam mł. asp. Mateusz Mrahacz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jezdna w kierunku Łodzi jest zablokowana.

Spowolniony ruch na A4

Spowolniony ruch jest na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławu przekazała nam, że na razie statystki (w porównaniu do roku ubiegłego) zatrzymań nietrzeźwych kierowców napawają optymizmem.

Spowolniony ruch jest także na autostradzie A1. Choć na razie nie ma korków, to w zachodniopomorskim pojedziemy odczuwalnie wolniej.

Na dolnośląskim odcinku A4 ruch jest spowolniony Źródło: TVN24

Zablokowana DK16 i S8

Z utrudnieniami powinniśmy się liczyć, jeśli planujemy trasę przez Barczew - obecnie DK 16 jest zablokowana ponieważ spłonął autobus.

- Nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu — przekazała kom. Anna Balińska z olsztyńskiej policji.

GDDKiA poinformowało, że utrudnienia mogą potrać do ok. godziny 17. Ponadto dyrekcja podała o możliwych utrudnieniach na drodze ekspresowej S8 między węzłami Lucynów i Mostówka w powiecie wyszkowskim. Doszło tam do zderzenia pojazdów. Jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana.

Powrót z gór nie będzie prosty

Turyści, którzy spędzali pod Tatrami długi czerwcowy weekend w niedzielne południe ruszyli w drogę powrotną do domów. Na zakopiance panuje wzmożony ruch, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi.

Spowolnienia występują także przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem, przy wjeździe na obwodnicę miasta.

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