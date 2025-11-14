Logo strona główna
Katowice

Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie

Tragedia rodzinna w powiecie kłobuckim
Nie żyje kobieta, w domu znaleziono martwego noworodka i szczątki dziecka
Źródło: TVN24
Pogotowie przyjechało do 23-letniej kobiety, która zmarła w domu tuż po porodzie. Policjanci znaleźli w domu ciało noworodka i szczątki drugiego dziecka. W małej wsi, w której mieszka pięćset osób, nikt nie zauważył sąsiadki w ciąży. W domu była jeszcze dwójka dzieci, najstarsze chodziło do przedszkola.

Do tragedii doszło w małej wsi w powiecie kłobuckim pod Częstochową. Jak przekazał nam Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, 4 listopada rodzina wezwała pogotowie, medycy zaś zawiadomili policję.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zgonu młodej kobiety w miejscu jej zamieszkania - mówi Kamil Raczyński, rzecznik policji w Kłobucku.

Kobieta miała 23 lata.

Ciała dzieci

Policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Ciało przekazano do sekcji zwłok, która wykazała, że 23-latka zmarła w wyniku powikłań po porodzie.

- W toku dalszych czynności, na podstawie wstępnej opinii z sekcji, na miejscu przez kolejne kilka dni pracowali policjanci z Kłobucka, biegli z laboratorium kryminalistycznego policji w Katowicach, a także przewodnicy policyjnych psów, w tym psa wyspecjalizowanego do wykrywania zapachu zwłok z policji stołecznej - wymienia Raczyński.

W domu znaleziono ciało noworodka oraz szczątki drugiego dziecka. - Jedno dziecko urodziło się kilka godzin przed ujawnieniem sprawy, a drugie znacznie wcześniej, jest to dopiero ustalane - wyjaśnił Ozimek.

Rodzina jak każda

13 listopada 27-letni partner kobiety i jego 56-letnia matka zostali aresztowani pod zarzutami narażenia kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jej śmierci, poprzez znaczne opóźnienie wezwania pogotowania ratunkowego i zatajenie przed ratownikami medycznymi faktu porodu. Przesłuchani przez prokuratora nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa, na obecnym etapie prokuratura nie ujawnia treści zeznań. Areszt, który potrwa trzy miesiące, uzasadniony jest obawą matactwa.

W sprawie śmierci 23-latka zatrzymano jej partnera i jego matkę
W sprawie śmierci 23-latka zatrzymano jej partnera i jego matkę
Źródło: TVN24

Z rozmów z sąsiadami wynika, 23-latka mieszkała z partnerem oraz jego dwoma braćmi i rodzicami. Sprowadziła się tam z sąsiedniej gminy około sześć lat temu.

Jak powiedział nam sołtys wsi, w rodzinie była także dwójka dzieci w wieku 6 lat i 2,5 roku. Są teraz pod opieką dalszej rodziny. Prokurator Ozimek potwierdza, że rodzicami wszystkich czworga dzieci byli najprawdopodobniej zmarła kobieta i aresztowany mężczyzna, ale będzie to weryfikowane w urzędzie stanu cywilnego i badaniu DNA.

Miejscowość, w której mieszkała rodzina, liczy około 500 osób. - Rodzina jak każda, normalna. Funkcjonowała jak każda inna - mówi sołtys wsi. - Znałem ich dobrze. Te dzieci tak samo. Chłopczyk jeździł do przedszkola. Babcia i matka wychodziły po niego na przystanek. Nikt, z kim rozmawiałem, nie zauważył, żeby ta kobieta była w ciąży.

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

