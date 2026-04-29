SOSNOWIEC

Łukasza Litewkę pożegnały tłumy. "Pokazał, że dobro nie potrzebuje haseł ani barw"

|
Kondukt pogrzebowy
Biskup Ważny o Łukaszu Litewce: autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw
Źródło: TVN24
Łukasz Litewka spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy ludzi. "Potrafiłeś pochylić się nad każdym, kto potrzebował pomocy, jako rodzice jesteśmy z ciebie dumni" - tymi słowami zmarłego pożegnali jego najbliżsi. Przyjaciele przypomnieli, że "łączył, był jak magnes i wspólny mianownik". - Był oddany ludziom i sprawom, które uważał za ważne - dodał marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci oraz ratowanie zwierząt. Reagowała też na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Pośmiertne odznaczenie dla Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe posła Litewki rozpoczęły się w środę o godz. 13.30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. W pogrzebie biorą udział: prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Najpierw odczytano postanowienie prezydenta Karola Nawrockiego o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał Zdzisław Litewka, ojciec zmarłego.

Źródło: TVN24

Potem zebranych przywitał biskup sosnowiecki Artur Ważny, który przewodniczył mszy.

Źródło: TVN24

"Pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji"

- Stajemy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty - tymi słowami biskup Ważny zaczął homilię.

Powiedział też, że choć milczenie jest najlepszą modlitwą, to w tym trudnym momencie "próbujemy przemówić'.

- Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym - powiedział biskup.

Przypomniał również, co zmarły sądził o Kościele. - Mówił: polski kościół popełnia błędy, a zawsze gdy ma możliwość je naprawić i wyciągnąć konsekwencje, nie robi tego. Ta swoista skarga jest wołaniem, modlitwą o piękniejszy i lepszy Kościół. Chcemy to naprawić i wyciągać wnioski, Łukaszu. Jeśli powodem tego dystansu są błędy i winy pasterzy, nasz brak uważności, pycha czy arogancja, proszę was dzisiaj przy tej trumnie z głębi serca o wybaczenie - wspomniał duchowny.

- Chcę wam jednak powiedzieć, że Jezus robi dokładnie to, co robił Łukasz. Zaprasza do swego świata wszystkich bez sprawdzania poglądów, zaświadczeń o moralności. Jezus nie jest rzecznikiem tylko doskonałych. Jest nim dla każdego - dodał.

Poruszający moment w Sejmie i łamiący się głos marszałka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poruszający moment w Sejmie i łamiący się głos marszałka

Polska

"Wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi"

Na koniec mszy głos zabrał Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. - Łukasz był dobry człowiekiem, kochał ludzi. Żył swoim życiem. Był niezależny, żył dla innych. Dla ludzi, dla zwierząt. Pomagał. Pamiętam Wielkanoc 2021 dzwoni, i mówi: w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu, przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne, nie polityka - mówił marszałek.

Czarzasty powiedział, że poseł, był oddany ludziom i sprawom, które uważał za ważne, jak nikt jednoczył ludzi.

- Potrafił zgromadzić ludzi o różnych poglądach. Ludzie go kochali, wierzyli mu. Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. (…) Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi - dodał marszałek.

Po godzinie 15 z kościoła wyruszył kondukt żałobny. Posła żegnały tłumy. Uroczystości na cmentarzu odbyły się już w najbliższym gronie.

Łukasz Litewka spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu.

Apel bliskich zmarłego posła

Kancelaria Sejmu poinformowała, że zgodnie z wolą rodziny zmarłego, zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbyły się bez udziału mediów. Ceremonię w kościele ograniczono do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych - podkreślono.

Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać "dowolny gest dobroci", nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym.

Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli.
apel bliskich Łukasza Litewki
"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
Poseł zginął w wypadku

Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód gdy jechał rowerem. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica