Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się ratownik medyczny - pan Paweł. Zrelacjonował, co wydarzyło się 28 lipca w Orzeszu koło Mikołowa, gdzie doszło do wypadku drogowego . Jego zespół został zaatakowany przez pijanego kierowcę.

Był agresywny i rzucał przekleństwami

- 28 lipca byłem kierownikiem Zespołu Medycznego. To był zespół podstawowy bez lekarza. Zostaliśmy wezwani na miejsce zdarzenia z udziałem jednego pojazdu, gdzie kierowcą był nietrzeźwy obcokrajowiec. Ten mężczyzna przewoził dziecko i dachował. Dziewczynka z urazem głowy została zabrana z innym zespołem do szpitala, a mężczyzna uderzył ratowniczkę i opuścił ambulans, dalej próbując biec. Razem z kierowcą próbowaliśmy go zatrzymać i także zostaliśmy uderzeni. Był bardzo agresywny i rzucał przekleństwami w dwóch językach - skomentował. - Z pomocą policjantów, którzy wcześniej zajmowali się miejscem zdarzenia, udało nam się go unieruchomić i nie dopuścić do dalszej ucieczki. Patrol przetransportował wraz z nami mężczyznę do szpitala w Mikołowie - dodał.