Katowice

Chcieli zatrzymać rowerzystę, ten zaczął uciekać

Finał pościgu za mężczyzną w Mysłowicach
Do zdarzenia doszło w Mysłowicach
Źródło: Google Earth
Rowerzysta na widok radiowozu zaczął się zachowywać nerwowo, a gdy policjanci dali mu sygnał do zatrzymania się, zaczął uciekać. Wyrzucił też pudełko i przewrócił się na leśnej drodze.

Policjanci z Mysłowic (woj. śląskie) zatrzymali 41 letniego mężczyznę, który miał przy sobie dużą ilość narkotyków - blisko 2,5 tysiąca porcji amfetaminy.

Rutynowy patrol zakończony pościgiem

Do zatrzymania doszło w sobotę 14 marca podczas rutynowego patrolu miasta. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego na rowerze.

- Był im znany z wcześniejszych interwencji, a na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo. Policjanci dali mu sygnał do zatrzymania, jednak ten zignorował polecenia i przyspieszył. Uciekając przed policją wyrzucił pudełko i zjechał na leśną drogę, gdzie stracił panowanie nad rowerem i się przewrócił. W porzuconym pudełku były narkotyki - relacjonuje Łukasz Paździora z Komendy Powiatowej Policji w Mysłowicach.

Finał pościgu za mężczyzną w Mysłowicach
Finał pościgu za mężczyzną w Mysłowicach
Źródło: KPP w Mysłowicach

2,5 tysiąca działek amfetaminy

Policjanci przeszukali zarówno zatrzymanego, jak i jego mieszkanie. Znaleźli ponad 2500 porcji amfetaminy oraz kilka porcji marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu mężczyzny
Narkotyki znalezione w mieszkaniu mężczyzny
Źródło: KPP w Mysłowicach

41-latek odpowie nie tylko za posiada nie narkotyków, ale także za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mysłowicach

Czytaj także:
imageTitle
Okrutny Vinicius. "Śmiali się, dziś im odpłaciłem"
Najnowsze
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
WARSZAWA
Donald Trump wskazuje na popiersie Churchilla
"Niestety, nie jest Churchillem". Donald Trump "rozczarowany"
Rejestr fundacji rodzinnych mieści się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
"Rodzinny raj". Rejestr jest jawny, ale dostęp do akt - ściśle ograniczony
Szymon Żyśko
Donald Tusk
Tusk: wystosowaliśmy twardy manifest do Komisji Europejskiej
BIZNES
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
W szkołach odwołali lekcje, zbiera się sztab kryzysowy
Olsztyn
Jacek Włosowicz
Senator "wyleci" z PiS? "Kaczyński musi ucinać takie głosy na starcie"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiAleksandra Sapeta
Wojska ekwadorskie przy zniszczonym pasie startowym
27 zwęglonych ciał na granicy. Konflikt prezydentów
Mężczyzna został zatrzymany
Zabił, bo "chciał rozładować złość"
Katowice
imageTitle
Obrażona Sabalenka. "Nie wiem, czy po takich komentarzach będę chciała wrócić"
EUROSPORT
Na polanę spadł balon
Pojawił się przy balonie, który spadł na polanę
Białystok
portfel, pieniądze
Większy lęk przed inflacją. Niepokojące dane
BIZNES
Kardynał Angelo Becciu
"Proces stulecia" w Watykanie unieważniony. Media o "otwarciu puszki Pandory"
Włodzimierz Czarzasty
"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego
Polska
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
METEO
Policja zatrzymała 44-latka
Groził nożem i bił tłuczkiem do mięsa, by "kupić" auto
Białystok
imageTitle
Były australijski numer jeden zawieszony na cztery lata. Wróci pod jednym warunkiem
EUROSPORT
Ali Laridżani
"Czysta krew" zostanie pomszczona. Zapowiedzieli "zdecydowany odwet"
57 min
Tusk
Tusk do człowieka prezydenta: pan jest u mnie, nie u siebie
Podcast polityczny
Karol Nawrocki
"Rosną koszty weta". Wielka agencja alarmuje, minister komentuje
BIZNES
Podszedł do ołtarza
"Wziął krzyż z ołtarza i rzucił nim"
Białystok
Warszawa Okęcie, Lotnisko Chopina, opóźnione loty
Media: powroty Polaków sfinansowane za pieniądze Unii Europejskiej
BIZNES
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadek gruźlicy w szkole. Są wyniki badań uczniów i nauczycieli
Szczecin
imageTitle
Terminarz lekkoatletycznych HMŚ 2026. Kiedy starty Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Ruszają HMŚ. Polacy z wielkimi nadziejami jako gospodarze
EUROSPORT
Samolot wykrywający drony E-2D Hawkeye
Mówią o nich "łowcy dronów". Amerykanie wysłali je na Bliski Wschód
Polacy wyrzucają tony leków, czasem całkiem dobrych
Przynieśli leki za 240 tysięcy i wyrzucili je
Marek Nowicki
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Fenomenalny O'Sullivan. Ekspresowy awans, rywal bez szans
EUROSPORT
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu, kierowca uciekł
WARSZAWA
