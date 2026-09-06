Katowice Trzylatek za kierownicą auta. Odjechał i uderzył w skrzynkę Mateusz Czajka |

Trzylatek uruchomił auto Źródło wideo: Lędziny24 Źródło zdj. gł.: Lędziny24

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Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 16 na ul. Hołdunowskiej w Lędzinach.

Trzylatek ruszył samochodem Źródło zdjęcia: Lędziny24

Trzylatek wsiadł sam do samochodu i przejechał około 20 metrów. Uderzył w skrzynkę skrywającą infrastrukturę sieci internetowej. Policja ustala okoliczności, w jaki sposób dziecko wsiadło za kierownicę i odjechało.

- Dziecku się nic nie stało, nie miało żadnych obrażeń. Rodzice byli trzeźwi. Chłopczyk został zabrany do szpitala w celu przebadania - powiedziała tvn24.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu asp. Katarzyna Szewczyk. Dodała, że pojazd miał manualną skrzynię biegów.

Sprawa zostanie przekazana do sądu w kontekście sprawowania opieki nad małoletnim.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikował lokalny portal Lędziny24.

Uszkodzona skrzynka Źródło zdjęcia: Lędziny24

Źródło: Google Maps