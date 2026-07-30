Śląskie Auto wjechało na chodnik. Nie żyje dziewięciolatek Oprac. Filip Czekała |

klobucka.mp4 Źródło wideo: klobucka.pl Źródło zdj. gł.: klobucka.pl

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Do tragedii doszło w środę około godziny 19.30. Służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku z udziałem dziecka. Na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną.

- Po dotarciu pierwszego zastępu ustalono, że poszkodowany jest około 9-letni chłopiec. Dziecko nie wykazywało funkcji życiowych. Natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - przekazuje młodszy brygadier Łukasz Tasarz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

9-latek zmarł w szpitalu Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Strażacy prowadzili reanimację do czasu przyjazdu karetki. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ciężko rannego chłopca do szpitala w Opolu. Tam chłopiec zmarł wskutek odniesionych obrażeń ciała.

Zatrzymani kierowca i pasażerowie

- Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. W samochodzie podróżowali także 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna, którzy nie odnieśli obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący i pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano krew do badań na obecność narkotyków. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane, w tym kierujący, który nie odniósł poważnych obrażeń i wyszedł ze szpitala - poinformowała starsza aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Auto wjechało w 9-latka jadącego na rowerze po chodniku Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Jak ustalili policjanci, BMW wjechał z jezdni na chodnik i zatrzymał się na terenie przyległej posesji. - 39-letni kierujący samochodem osobowym BMW, jadąc w Kuźnicy Starej ulicą Kolejową od strony Przystajni, na łuku drogi zjechał na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu – poinformowała Wiącek-Głowacz.

Policja zatrzymała podróżujących BMW Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci z kłobuckiej drogówki, technik kryminalistyki i śledczy. Czynności prokuratorskie z zatrzymanymi wstępnie zaplanowano na piątek.