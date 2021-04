"Jedna z sióstr mogła mieć kontakt z osobą z Indii". Zakonnice są zakażone, sprawdzają, czy to indyjski wariant

Siedemnaście sióstr z Katowic oraz dziesięć osób bezdomnych, które były pod opieką zakonu, przebywa w kwarantannie. Jedna z sióstr trafiła do szpitala. Siedziby zakonu strzeże teraz policja.

Zakażone siostry i osoby bezdomne zostały objęte kwarantanną. Na prośbę sanepidu, siedziby zakonu od wtorku strzeże policja. Przed budynkiem stoi radiowóz. - Policjanci oddziału prewencji, do czasu aż będą wyniki, pilnują, by osoby, które tam przebywają, czuły się bezpieczne i by wirus się nie rozprzestrzeniał - mówi Agnieszka Wichary, rzeczniczka policji w Katowicach.