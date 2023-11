Płaczący pięciolatek w aucie, ojciec na dyskotece

Do zdarzenia doszło w miniony weekend z soboty na niedzielę. Jak poinformowała we wtorek policja, 50-latek z Gliwic wraz z synem przyjechał nocą do dyskoteki w Katowicach. Jak relacjonują mundurowi, kiedy ochrona lokalu nie wpuściła mężczyzny z dzieckiem do środka, zaprowadził pięciolatka do samochodu kilka ulic dalej i zostawił go w aucie. Sam poszedł się bawić do dyskoteki.