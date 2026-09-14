Katowice W plecaku miał amunicję, na urlop poleciał z mandatem

Lotnisko Katowice-Pyrzowice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Śląski Oddział Straży Granicznej

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Przyjechał na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach i tam podczas kontroli okazało się, że w podręcznym plecaku ma pięć sztuk amunicji. Przyznał, że należy do niego, ale ma pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Nie wiedział, że amunicja została w plecaku.

Strażnicy graniczni sprawdzili też dwa bagaże rejestrowane podróżnego. Nic niebezpiecznego, czy zabronionego w nich nie było.

58-latek ostatecznie mógł polecieć na urlop do Hurghady. Bez amunicji, za to z mandatem w wysokości 300 złotych.

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Pakując się na zasłużone wakacje, dokładnie sprawdźcie swoje ulubione plecaki taktyczne i torby, zanim zagubiony nabój na dnie bagażu podręcznego zamiast na strzelnicy, wyląduje prosto pod lupą Straży Granicznej. apelują funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej