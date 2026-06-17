Katowice Znaleźli ją przy dworcu, nie wiedzą kim jest Anna Winiarska |

Katowice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Katowice

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Jak podaje policja, kobieta została odnaleziona 14 czerwca 2026 roku w rejonie dworca PKP w Katowicach.

Kobieta obecnie przebywa w szpitalu. Ma około 45 lat, około 165 cm wzrostu i krótkie włosy, jest szczupła. Była ubrana w czarne spodnie, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem i czarne buty typu pantofle. Nie miała przy sobie dokumentów, nie jest znana jej tożsamość.

"Z uwagi na fakt, że dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości kobiety, apelujemy do osób, które mają informacje dotyczące jej danych osobowych o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach" – czytamy w komunikacie. Informacje można przekazywać pod numerami telefonu 47 851 25 55, 47 851 26 66 lub 112.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożasmości kobiety Źródło zdjęcia: Policja Katowice