Katowice

Pacjent podłożył ratowniczce nogę, pacjentka gryzła i kopała

Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni
Ratowników zaatakowały osoby, którym udzielali pomocy. Pacjent w szpitalu podłożył ratowniczce nogę, kobieta upadła. Z kolei pacjentka leżąca na ulicy kopała i drapała ratowników.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach poinformowało we wtorek o dwóch przypadkach agresji wobec ratowników. Jak podkreślają medycy, to kolejny sygnał narastającego problemu przemocy wobec personelu.

Pacjent podłożył nogę

Jak przekazało w mediach społecznościowych WPR Katowice, pierwszy incydent wydarzył się nad ranem 1 listopada. Ratowniczka medyczna, którą wezwano do pacjenta, została zaatakowana przez osobę, której udzielała pomocy.

"Pacjent początkowo zachowywał się spokojnie. Dopiero po przybyciu na Izbę Przyjęć, zaczął się zachowywać agresywnie i wulgarnie. Podłożył nogę ratowniczce, powodując jej upadek. A następnie kopał i szarpał się z ratownikami" - poinformowało pogotowie.

Pacjentka kopała i drapała

Drugi przypadek agresji odnotowano tego samego dnia wieczorem. Zespół ratownictwa medycznego został wezwany przez patrol policji do kobiety leżącej na chodniku. Jak relacjonują medycy, od pacjentki była wyczuwalna silna woń alkoholu, a w trakcie udzielania jej pomocy kobieta zaczęła znieważać ratowników, kopać, drapać i próbować ich uderzyć.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach podkreśliło, że agresja wobec medyków jest niedopuszczalna i zaapelowało o szacunek dla osób niosących pomoc.

Ratownicy medyczni i policjanci od pewnego czasu obserwują dużą liczbę przypadków agresji wobec pracowników służb ratunkowych. Przypominają, że nie tylko policjanci, ale również wykonujący swoje obowiązki ratownicy medyczni korzystają z takiej ochrony prawnej, jak funkcjonariusze publiczni. Każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na ratownika medycznego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Autorka/Autor: mag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ratownik MedycznyPogotowiePrzestępstwaSzpital
