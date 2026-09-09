Na lotnisku dowiedzieli się, że nigdzie nie polecą
"Okazali dokumenty, które po sprawdzeniu okazały się unieważnione. Taki status widniał w dostępnych Straży Granicznej systemach teleinformatycznych. Ponieważ ich właściciele nie posiadali żadnych innych ważnych dokumentów, które uprawniałyby do przekroczenia granicy, nie dostali zezwolenia na wyjazd" - przekazał w komunikacie rzecznik por. Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
Przypomniał przy tym, żeby przed wylotem sprawdzić datę ważności potrzebnych dokumentów i ich stan. Wspomniał także, że nie można się posługiwać dokumentami zgłoszonymi urzędowo jako zagubione, ponieważ te figurują w bazach danych jako unieważnione.
Źródło: tvn24.pl