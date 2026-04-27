Katowice Areszt dla adwokata. Sześć zarzutów Oprac. Mateusz Czajka

Mecenas ma swoją kancelarię w Katowicach

"Gazeta Wyborcza" poinformowała o zarzutach dla Waldemara B., znanego adwokata z Katowic (wcześniej radcy prawnego), znanego z licznych publikacji na Instagramie i TikToku.

Aleksander Duda, rzecznik prasowy Okręgowej w Katowicach, w rozmowie z tvn24.pl potwierdził, że zatrzymany mężczyzna usłyszał sześć zarzutów. Trzy dotyczą przestępstw przeciwko wolności seksualnej, dwa posiadania środków odurzających, a jeden zmuszenia do określonego zachowania. Z uwagi na dobro śledztwa oraz osób pokrzywdzonych nie chciał jednak podawać szczegółów sprawy.

Cytowana przez ”Gazetę Wyborczą” obrończyni Waldemara B. Justyna Sokół zaznacza, że mecenas nie przyznaje się do winy, a zarzuty skierowane przeciwko niemu są oparte na pomówieniach.

Adwokatem zajmie się też rzecznik dyscyplinarny

"Wyborcza" podaje, że śledztwo wszczęto po zawiadomieniu prokuratury przez dwie kobiety, które twierdziły, że Waldemar B. je zgwałcił. 22 kwietnia policja weszła do jego mieszkania, przeszukała samochód oraz kancelarię. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował, że B. spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Jak przekazała tvn24.pl Katarzyna Orzińska, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Katowicach, 27 kwietnia wobec adwokata wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

