4 mln zł w narkotykach. Rozbito transport klefedronu i amfetaminy

Podejrzanych w wieku 29 i 27 lat ujęli funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców – podała w środę mł. asp. Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Jak opisywała, do przejęcia substancji odurzających i psychotropowych doszło w woj. małopolskim.

"Na podstawie żmudnej pracy operacyjnej śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców ustalili, że dwaj mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą przewozili w swoim samochodzie znaczne ilości narkotyków. Ich przypuszczenia potwierdziły się. W ustalonym dniu na autostradzie A4, w rejonie lotniska Kraków-Balice, zatrzymali do kontroli mercedesa" – dodała mł. asp. Rochowiak.

W bagażniku zatrzymanego samochodu podejrzani wieźli ponad 72 kilogramy 4-CMC, czyli klefedronu. Niedługo później na poddaszu bloku, w którym wcześniej mieszkał 29-latek, zabezpieczono ponad 8 kg amfetaminy i 4 kg 4-CMC. U młodszego z zatrzymanych policjanci znaleźli nie tylko kolejne narkotyki, ale też przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, w tym m.in. 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów.

100 kg narkotyków i pseudokibice w kajdankach

Policja zabezpieczyła łącznie blisko 100 kilogramów narkotyków. Śledczy oszacowali ich czarnorynkową wartość na prawie 4 mln zł. Do działań zaangażowani zostali również policjanci z komendy w Krakowie. To krakowscy mundurowi będą prowadzili dalsze czynności w tej sprawie.

Krakowska prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją tamtejszego sądu mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.

