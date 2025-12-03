Obserwował ją wcześniej. Zaatakował, gdy weszła do mieszkania

Katowice Źródło: Google Maps

33-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach zarzut rozboju w związku z atakiem na 85-letnią kobietę w jej mieszkaniu, w jednym z bloków mieszkalnych na terenie Katowic - poinformował Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Podejrzany obserwował kobietę, wszedł za nią do mieszkania i siłą odebrał biżuterię. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy.

Kobieta była obserwowana

Do zdarzenia doszło pod koniec października w jednym z bloków w Katowicach. 85-letnia kobieta wyszła z windy i poszła do swojego mieszkania. Według śledztwa, była już wtedy obserwowana przez 33-latka.

"Gdy otworzyła drzwi i weszła do środka została popchnięta. Sprawca chwycił pokrzywdzoną za ręce i zaciągnął do pokoju dziennego. Następnie zacisnął ręce na szyi pokrzywdzonej i zażądał od niej pierścionków" - opisuje prokurator Duda.

Kobieta zdjęła pierścionki i oddała je napastnikowi. Ten jeszcze rozejrzał się po mieszkaniu i wyszedł.

Mężczyzna był już karany za rozbój

33-latek został zatrzymany przez policjantów w Siemianowicach Śląskich i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, gdzie usłyszał zarzut rozboju. Z uwagi na wcześniejszą karalność za przestępstwa podobne prokurator przyjął, że podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu w recydywie.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, który został uwzględniony. 33-latek spędzi w areszcie dwa miesiące. Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat, a w przypadku recydywy górna granica kary jest zwiększona o połowę.

