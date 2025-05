Pseudokibic zaatakował kobietę ubraną w barwy "wrogiego" klubu. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu Źródło: TVN24

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 22 kwietnia. Policjanci z Jaworzna zostali powiadomieni o tym, że na boisku szkolnym przy ul. Armii Krajowej doszło do rozboju.

Do 32-letniej kobiety i jej koleżanki podszedł agresywny mężczyzna, który kazał jednej z nich natychmiast ściągnąć i oddać mu bluzę oraz czapkę z emblematem krakowskiego klubu piłkarskiego. Początkowo wywiązała się między nimi kłótnia. Gdy kobieta oznajmiła, że nie odda bluzy, bo pod spodem ma jedynie bieliznę, 27-latek pobił ją i zerwał z niej odzież.

Przebieg zdarzenia bardzo dokładnie zarejestrował monitoring miejski. Widać na nim, że mężczyzna atakuje kobietę kilkukrotnie. Ciągnie ją po ziemi, kopie i zrywa z niej bluzę.

Jaworzno. Pobił kobietę i zerwał z niej ubranie. Nagranie z monitoringu Źródło: KMP Jaworzno

- Mężczyzna zadawał kopnięcia w głowę, opluł napadniętą, a następnie nagrywał ją telefonem, siedzącą na ziemi w samej bieliźnie - poinformowali policjanci.

Świadkami zdarzenia byli inni pseudokibice, znajomi sprawcy, którzy nie zareagowali na przemoc.

Zajście na boisko szkolnym zarejestrowała kamera monitoringu Źródło: Policja Jaworzno

Zeznał, że został sprowokowany

Podejrzanym okazał się być 27-letni Marcel K. - znany policjantom i w przeszłości karany już za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca rozboju jest pseudokibicem jednej ze śląskich drużyn piłkarskich.

Kobieta zaatakowana i pobita na boisku Źródło: KMP Jaworzno

Po incydencie mężczyzna uciekł z Polski. Początkowo ukrywał się przed organami ścigania na terenie Niemiec, obawiając się zatrzymania, ale 18 maja po powrocie do Polski został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu rozboju.

- Nie negował przebiegu zdarzenia, ale umniejszał w nim swoją rolę. Wskazywał, że do zajścia doszło, bo pokrzywdzona wyzywała go, nie chciała opuścić miejsca, w którym się znajdował, z jej strony również były zachowania, które go sprowokowały - przekazała Olga Kowalska-Mościńska z Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Mężczyzna ukrywał się przed policją przez kilka tygodni Źródło: KMP Jaworzno

W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli niewielkie ilości marihuany.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: za rozbój, uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków, za co grozi mu kara do 15 lat więzienia. Jaworznicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

