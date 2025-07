Chciała pobrać bilet, samochód pojechał sam przez parking szpitala

Kobieta próbowała zatrzymać swój samochód Źródło: Śląski Portal Informacyjny

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na parkingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Śląski Portal Informacyjny opublikował nagranie, na którym widać samochód podjeżdżający pod szlaban. W pewnym momencie wysiada z niego kobieta, żeby pobrać bilet parkingowy, wówczas jej samochód zaczął sam jechać, uszkadzając szlaban. Właścicielka pojazdu ruszyła za nim, chcąc go zatrzymać, zrobiła to jednak tak niefortunnie, że wpadła pod koła pojazdu. Kobieta nie dała za wygraną i utykając dalej, goniła pojazd. W pewnym momencie do pomocy włączyła się inna zmotoryzowana, ale jej też nie udało się zatrzymać samochodu, tak jak właściciela wypadła z niego i pojazd przejechał po jej stopie.

Kobieta próbowała zatrzymać swój samochód Źródło: Śląski Portal Informacyjny

Ostatecznie samochód zatrzymał mężczyzna. O dziwo, nie doszło do zderzenia z innymi pojazdami.

Mandat dla właścicielki samochodu

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę policji w Jastrzębiu-Zdroju. - Doszło do niezabezpieczenia samochodu. To był pojazd z automatyczną skrzynią biegów, kierująca zahamowała, wyszła z samochodu, myślała, że zdąży zabrać w kilka sekund bilet parkingowy, ale nie było zaciągnięcia tego hamulca i samochód ruszył - informuje asp. szt. Halina Semik. - Pani próbowała zatrzymać samochód, ale jak widać na filmiku, jej się nie udało. Świadek, też kobieta, próbowała go zatrzymać, ale się poślizgnęła, samochód przejechał jej po nodze na wysokości kostki i trzeciej osobie - mężczyźnie - udało się zatrzymać ten pojazd - dodaje policjantka.

Kobieta próbowała zatrzymać swój samochód Źródło: Śląski Portal Informacyjny

Kierująca 73-latka została ukarana mandatem za to, że nie zabezpieczyła pojazdu. - Kierująca nie odniosła poważnych obrażeń, podobnie jest z kobietą, która próbowała pomóc, ona doznała stłuczenia kostki - podsumowuje policjantka.