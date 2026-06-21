Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, lądował śmigłowiec ratunkowy
W niedzielę, o godzinie 9.05 na służby wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Raciborskiej w Gorzycach.
-19-letni kierujący Kią, mieszkaniec powiatu nyskiego nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu Mitsubishi, 41-letniemu mieszkańcowi powiatu rybnickiego i doprowadził do zderzenia pojazdów - informuje aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska, rzeczniczka policji w Wodzisławiu Śląskim.
Trzy osoby ranne
W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby.
"Najpoważniej ranna została 21-letnia pasażerka Mitsubishi. Ona została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rybniku. Do szpitali trafił także 25-letni pasażer Mitsubishi oraz kierujący Kią" - dodaje policjantka.
Droga została odblokowana. Służby zakończyły swoje działania.