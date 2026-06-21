Katowice Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, lądował śmigłowiec ratunkowy Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja Wodzisław Śląski

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W niedzielę, o godzinie 9.05 na służby wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Raciborskiej w Gorzycach.

-19-letni kierujący Kią, mieszkaniec powiatu nyskiego nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu Mitsubishi, 41-letniemu mieszkańcowi powiatu rybnickiego i doprowadził do zderzenia pojazdów - informuje aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska, rzeczniczka policji w Wodzisławiu Śląskim.

Trzy osoby ranne, interweniował śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski

Trzy osoby ranne

W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby.

"Najpoważniej ranna została 21-letnia pasażerka Mitsubishi. Ona została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rybniku. Do szpitali trafił także 25-letni pasażer Mitsubishi oraz kierujący Kią" - dodaje policjantka.

Droga została odblokowana. Służby zakończyły swoje działania.

Wypadek na skrzyżowaniu w Gorzycach Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski

Ranna 21-latka przetransportowana śmigłowcem do szpitala Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski

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