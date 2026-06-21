Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zderzenie dwóch aut. Trzy osoby ranne, lądował śmigłowiec ratunkowy

|
Trzy osoby ranne, interweniował śmigłowiec LPR
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja Wodzisław Śląski
Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Gorzycach (Śląskie). 19-letni kierowca Kii nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z Mitsubishi. Najpoważniej ranna 21-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

W niedzielę, o godzinie 9.05 na służby wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Raciborskiej w Gorzycach.

-19-letni kierujący Kią, mieszkaniec powiatu nyskiego nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu Mitsubishi, 41-letniemu mieszkańcowi powiatu rybnickiego i doprowadził do zderzenia pojazdów - informuje aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska, rzeczniczka policji w Wodzisławiu Śląskim.

Trzy osoby ranne, interweniował śmigłowiec LPR
Trzy osoby ranne, interweniował śmigłowiec LPR
Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski

Trzy osoby ranne

W wyniku tego zdarzenia ranne zostały trzy osoby.

"Najpoważniej ranna została 21-letnia pasażerka Mitsubishi. Ona została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rybniku. Do szpitali trafił także 25-letni pasażer Mitsubishi oraz kierujący Kią" - dodaje policjantka.

Droga została odblokowana. Służby zakończyły swoje działania.

Wypadek na skrzyżowaniu w Gorzycach
Wypadek na skrzyżowaniu w Gorzycach
Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski
Ranna 21-latka przetransportowana śmigłowcem do szpitala
Ranna 21-latka przetransportowana śmigłowcem do szpitala
Źródło zdjęcia: Policja Wodzisław Śląski
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
Loża prasowa
Szokująca decyzja prezydenta. "Chodziło o zastawienie pułapki na Tuska"
Loża prasowa
26 min
pc
Nigdy nie byli dziećmi. Z traumą żyją do dziś
Depresja systemu
26 min
Jarosław Kaczyński
Słowa Kaczyńskiego? "Kosmiczne. Albo kompletnie się nie zna, albo ma interes, żeby ściemniać"
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
Wodzisław Śląski
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
BIZNES
Zalania po burzy w Dobczycach (woj. małopolskie)
Burze przechodzą nad Polską. Leje i sypie gradem
METEO
imageTitle
Chaos i ewakuacja kortów w Berlinie. Ciemne chmury nad finałem
Najnowsze
Napad na kantor w centrum Łodzi
Wyjął broń, zażądał gotówki i uciekł. Podejrzany o napad na kantor usłyszał zarzut
Łódź
lampkowska
Wielka pogoń na nic. Polki z drugą porażką w Lidze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Chaos w obozie Senegalu. Mundial trwa, a problemów tylko przybywa
EUROSPORT
Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Bracia pływali w żwirowni, jeden z nich zaczął tonąć
WARSZAWA
Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy
Odłożył na ławkę saszetkę z dużą sumą. Po chwili pieniądze zniknęły
WARSZAWA
Wydano alarmy przed burzami
Burze i ulewy. Są kolejne ostrzeżenia
METEO
"Najkrótsza droga rowerowa w Polsce". Pojechaliśmy, sprawdziliśmy
"Najkrótsza droga rowerowa" w Polsce? Wiemy, dlaczego tak wygląda
Michał Istel
Pożar fabryki aerozoli
Ogromny pożar fabryki na Pomorzu. Ewakuowano okolicznych mieszkańców
Trójmiasto
14-latek potrącony na hulajnodze elektrycznej
Wyprzedzała rowerzystę, potrąciła nastolatka na hulajnodze
Wrocław
imageTitle
Przegrał o ułamek sekundy i jeszcze musiał zapłacić. Zaskakujący powód kary
EUROSPORT
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Gdzie jest burza? Wkracza kolejny front
METEO
paczkomat kobieta przesylka shutterstock_2144111673
Koniec zakupów bez cła. Nowe przepisy od lipca
BIZNES
imageTitle
W środę gol, w piątek "zdalny" poród. Piękne dni Norwega
EUROSPORT
Kawa na ławę
"To będą jedyne efekty" odebrania orderu Zełenskiemu
Polska
Czołowe zderzenie w Przytoku
Pijany kierowca doprowadził do czołowego zderzenia. Trzy osoby ranne
Lubuskie
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
METEO
imageTitle
Złe wieści po groźnej kraksie. Czołowy żużlowiec świata przejdzie operację
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Wymiana rady nadzorczej po aferze w szpitalu. "Ta decyzja jest już realizowana"
WARSZAWA
Narkotyki znalezione w aucie 22-latka
Zatrzymali go do kontroli. Był pod wpływem narkotyków, przewoził dużo mefedronu
WARSZAWA
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
METEO
imageTitle
Znakomity atak Niewiadomej-Phinney. Wskoczyła na podium w Szwajcarii
EUROSPORT
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek deweloperów
BIZNES
Kobieta poparzona piorunem w Górach Izerskich.
"Piorun uderzył bezpośrednio w kobietę"
Wrocław
Wianki nad Wisłą
Muzyka, taniec, wyplatanie wianków. Tak powitali lato w nad Wisłą
WARSZAWA
59 min
Kawa na ławę
"Histeryczna reakcja Nawrockiego powoduje, że się za niego wstydzę"
Kawa na ławę
imageTitle
Wielki mecz, wielki gest. Bohater pamiętał o zmarłym koledze
EUROSPORT
mezczyzna dom shutterstock_2530343275
Tak mieszka coraz więcej Polaków. Jeden z modeli zyskuje popularność
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica