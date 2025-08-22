Z pieczy zastępczej zniknęło dziecko i nastoletnia matka. Poszukiwania odwołane

Gliwice (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Do zaginięcia doszło 19 sierpnia 2025 roku. Tego dnia pięciomiesięczny chłopiec miał zostać zabrany przez 17-letnią matkę z pieczy zastępczej, gdzie oboje przebywali. Komenda Miejska Policji w Gliwicach opublikowała następnie zdjęcie matki z dzieckiem, prosząc o pomoc w poszukiwaniach, gdyż "matka nie jest przygotowana do sprawowania opieki rodzicielskiej".

W poniedziałek, 25 sierpnia, gliwicka policja poinformowała o odwołaniu poszukiwań. Jak przekazano w komunikacie, nastolatka i jej dziecko zostali znalezieni w Zielonej Górze przez tamtejszych kryminalnych, przy wsparciu funkcjonariuszy katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

"Oboje są cali i zdrowi" - poinformowała śląska policja, dziękując za zaangażowanie w poszukiwania.