Gliwice Najpierw wyzwiska, potem ciosy kijem. 46-latek zaatakował Ukraińca Oprac. Svitlana Kucherenko |

Śmiszek: naszym towarem eksportowym staje się nietolerancja, homofobia i ksenofobia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Do ataku doszło w minioną sobotę w późnych godzinach wieczornych. Gliwiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaatakował 46-letniego obywatela Ukrainy.

Jak ustalili interweniujący policjanci, na terenie ogródka rekreacyjnego zorganizowano spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyli Polacy i Ukraińcy.

"W pewnym momencie do grupy obcokrajowców podszedł 46-letni mężczyzna, który był uczestnikiem innego spotkania odbywającego się nieopodal. Od samego początku zachowywał się agresywnie i wulgarnie. Znieważał ich na tle narodowościowym. Biesiadnicy, oburzeni zachowaniem agresora, wyprosili go ze spotkania" - opisywała policja.

Wrócił z kijem bejsbolowym i zaatakował

Wyproszony 46-latek wkrótce jednak wrócił na imprezę. Tym razem w ręku trzymał kij bejsbolowy, a na głowę założył kominiarkę. Ponownie zaczął zachowywać się agresywnie i zaatakował jednego z mężczyzn. Uderzony kijem bejsbolowym 46-letni Ukrainiec doznał obrażeń.

Po ataku napastnik uciekł. Policjanci bardzo szybko ustalili jego tożsamość, a następnie go zatrzymali. Znaleźli kij bejsbolowy, którym zaatakował Ukraińca. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu i publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności narodowościowej.

Wrócił z kijem bejsbolowym i zaatakował Ukraińca Źródło zdjęcia: Śląska policja

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

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