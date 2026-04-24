Katowice Łowił dzikie ptaki i rozmnażał. Korzystał z żywołapek Mateusz Czajka |

Mężczyzna odławiał i rozmnażał ptaki

Mieszkaniec powiatu gliwickiego miał w mieszkaniu nielegalną hodowlę ptaków. Najpierw łowił je w terenie za pomocą żywołapek - specjalnych klatek - a potem rozmnażał. Część ptaków należy do gatunków chronionych.

Policjanci znaleźli osiemnaście zwierząt. Wśrod nich są takie gatunki jak szczygieł, kulczyk, makolągwa oraz czyżyk czerwony.

Ptaki na razie pozostaną na miejscu

Policja przekazała, że o hodowli powiadomiono również inne służby.

"W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy ptaki pozostają w miejscu dotychczasowego bytowania. O ich dalszym losie zdecyduje sąd" - czytamy w komunikacji Śląskiej Polciji.