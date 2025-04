Awaria trakcji. Duże opóźnienia pociągów na Śląsku

Dąbrowa Górnicza Źródło: Google Earth

Polskie Linie Kolejowe poinformowały o awarii sieci trakcyjnej między Będzinem a Dąbrową Górniczą. Opóźnienia niektórych pociągów wynoszą blisko godzinę.

O awarii PKP PLK poinformowały w serwisie X. „Uwaga podróżni. Z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej na odcinku linii kolejowej Będzin - Dąbrowa Górnicza są zmiany w komunikacji. Ruch pociągów na tym szlaku jest wstrzymany. Część składów kursuje trasami zmienionymi. Podróżni na stacjach i przystankach są informowani o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów” – czytamy we wpisie.

Według informacji zawartych na Portalu Pasażera opóźnienie pociągów jest znaczne. Szczególnego pecha mają pasażerowie, którzy planowali o 16.47 wsiąść w Dąbrowie Górniczej w pociąg do Będzina – skład, który powinien przebyć tę trasę w cztery minuty, przewiduje niemal godzinne opóźnienie. Zgodnie z komunikatem PKP pociąg najprawdopodobniej pojedzie inną trasą, a podróżni informację o zmianie mogą uzyskać na dworcu.

Pociąg z Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic do Gliwic ma 63 minuty opóźnienia, z Częstochowy do Gliwic 53 minuty, a z Gliwic do Częstochowy aż 93 minuty. Z kolei pociąg relacji Warszawa Wschodnia - Praga odnotował tylko dwie minuty opóźnienia. W niektórych przypadkach awaria trakcji między Będzinem a Dąbrową Górniczą nie jest jedynym powodem opóźnienia - PKP informują też o " innych przyczynach związanych z infrastrukturą kolejową".