Pożar autobusu miejskiego. W środku było 10 pasażerów, zdążyli uciec

Autobus linii 716 zapalił się w sobotę na skrzyżowaniu ulic Małakowskiego i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Jak przekazał nam komisarz Bartłomiej Osmólski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, dymiący się silnik zauważył kierowca. Od razu zatrzymał się i kazał pasażerom wyjść z pojazdu.
- Według wstępnych ustaleń pożar zaczął się od strony komory silnika. Nic się nikomu nie stało - dodał.
Trwa dogaszanie autobusu
Kiedy autobus zaczął się dymić, ulicą przejeżdżali akurat policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali straż pożarną.
Na miejscu nadal pracują służby. Trwa dogaszanie autobusu.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jacek/Kontakt24