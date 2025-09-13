Pożar autobusu miejskiego. W środku było 10 pasażerów, zdążyli uciec

Pożar autobusu w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) Źródło: Jacek/Kontakt24

Autobus linii 716 zapalił się w sobotę na skrzyżowaniu ulic Małakowskiego i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazał nam komisarz Bartłomiej Osmólski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, dymiący się silnik zauważył kierowca. Od razu zatrzymał się i kazał pasażerom wyjść z pojazdu.

- Według wstępnych ustaleń pożar zaczął się od strony komory silnika. Nic się nikomu nie stało - dodał.

Trwa dogaszanie autobusu

Kiedy autobus zaczął się dymić, ulicą przejeżdżali akurat policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali straż pożarną.

Na miejscu nadal pracują służby. Trwa dogaszanie autobusu.

