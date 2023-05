Pijany wiózł pięcioro pasażerów, dwoje zginęło w wypadku na autostradzie. Zarzut dla kierowcy

Zarzuty dla pijanego kierowcy

Kierowca opla, który miał około półtora promila alkoholu w organizmie, trafił najpierw do częstochowskiego, a później do katowickiego szpitala.

Prokuratura chce aresztu. Kierowca twierdzi, że niczego nie pamięta

Prokuratura we wtorek złożyła wniosek o aresztowanie podejrzanego. Motywuje go surową karą grożącą mężczyźnie - do 12 lat więzienia - i obawą matactwa. Sąd będzie miał na jego rozpoznanie 24 godziny. Jeśli lekarze się na to zgodzą, policjanci przywiozą podejrzanego na posiedzenie w tej sprawie do częstochowskiego sądu, jeśli nie - posiedzenie być może odbędzie się w szpitalu.