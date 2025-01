czytaj dalej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał do pielęgnowania pamięci o Holokauście. "Ponad milion ludzi z marzeniami i nadziejami zostało zamordowanych przez Niemców" - napisał na X w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Minister edukacji Niemiec Cem Ozdemir odniósł się do wyników badań zleconych przez organizację Jewish Claims Conference, z których wynika, że "więcej niż jeden na dziesięciu Niemców w wieku od 18 do 29 lat nigdy nie słyszał terminu Holokaust".