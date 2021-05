Policja chciała kary za przechodzenie w miejscu niedozwolonym i wulgaryzm na proteście kobiet. Jest wyrok

Policja domagała się ukarania uczestnika protestu kobiet za przeklinanie i przechodzenie w miejscu niedozwolonym. Sąd pierwszej instancji uznał go winnym tylko drugiego czynu i nie wymierzył kary. Policja odwołała się od tego wyroku. W drugiej instancji uczestnik protestu został oczyszczony z obu zarzutów.

Obrona: emocja uzasadniona powszechnym poruszeniem

Już sąd pierwszej instancji uznał, że Raczek nie popełnił wykroczenia, przeklinając. Orzekł za to, że mężczyzna zawinił, przechodząc w miejscu niedozwolonym. Ale odstąpił od wymierzenia kary. Zobowiązał pana Ryszarda do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

- Nie wiem, czy jest coś obelżywego w słowie "tchórze", być może dla kogoś jest to obraźliwe, ale nie jest to słowo wulgarne – mówił na czwartkowej rozprawie Miłosz Kościelniak-Marszał, obrońca Raczka. - Słowo "w*********ć" jest dosyć powszechnie używane w języku politycznym, także w debacie publicznej. Pan Raczek był uczestnikiem demonstracji, w której wszyscy tego słowa używali, trudno dopatrywać się tu społecznej szkodliwości, która nakazywałaby interwencję sądu – mówił.

Przypomniał, że sąd rejonowy, rozpatrując tę sprawę, zwrócił uwagę, że "w debacie publicznej i podczas manifestacji słowa zawsze są zbyt daleko posunięte". Stwierdził też, że policjanci jako funkcjonariusze publiczni muszą się liczyć także z tym, że takie słowa będą kierowane do nich. - Protest był odpowiedzią na sytuację, która była powszechnym poruszeniem w kraju. W tym przypadku ta emocja była uzasadniona i nie była szkodliwa społecznie – argumentował Kościelniak-Marszał.

Odnosząc się do drugiego zarzutu, czyli przechodzenia w miejscu niedozwolonym, obrońca znowu powołał się na stwierdzenia sądu pierwszej instancji, że "policjanci nie reagowali na przewinienia innych osób, a dopiero analizując nagranie podjęli kroki".

- W cywilizowanym kraju, gdzie prawo do protestu jest elementarną wartością policjanci, nie powinni utrudniać przeprowadzania jej. Nie podjęli żadnych kroków, aby ułatwić przebieg manifestacji. Nie stało nic na przeszkodzie, by przekierować ruch z jezdni gdzie indziej. Tymczasem policja zachowała ruch, aby później móc stosować wobec manifestacji ruch mrożący. Jest to sposób blokowania protestu przez policję – stwierdził adwokat. Na koniec wniósł o uniewinnienie Raczka.