Do końca życia twierdziła, że pobił ją ktoś obcy na ulicy. Śledczy: chroniła partnera

Kobieta źle się czuła, skarżyła się na ból, traciła siły, z przystanku zabrało ją pogotowie. Okazało się, że była pobita. Twierdziła, że zaatakował ją obcy mężczyzna na ulicy. Po kilku dniach w szpitalu zmarła. Wtedy policjanci zatrzymali jej partnera. Przyznał, że uderzył kobietę, bo go denerwowała.

46-letni mieszkaniec Częstochowy ma zarzut z artykułu 156 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 42-letniej kobiety, czego skutkiem była jej śmierć. Grozi mu za to od 5 lat do 25 lat więzienia albo dożywocie. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.