Kilkutonowa płyta spadła na człowieka na placu budowy
W piątek rano doszło do tragicznego wypadku przy Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował lokalny portal klobucka.pl.
- Do wypadku doszło w czasie wykonywanych prac na placu budowy. Dźwig przenosił płytę ważącą kilka ton. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn spadła ona na mężczyznę, który prawdopodobnie był pracownikiem budowy - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Mężczyzna niestety nie przeżył. Policjanci obecni na miejscu zdarzenia czekają na przyjazd prokuratora. Zawiadomiono także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Źródło: tvn24.pl