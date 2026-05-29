Katowice Kilkutonowa płyta spadła na człowieka na placu budowy Oprac. Mateusz Czajka |

W piątek rano doszło do tragicznego wypadku przy Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował lokalny portal klobucka.pl.

- Do wypadku doszło w czasie wykonywanych prac na placu budowy. Dźwig przenosił płytę ważącą kilka ton. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn spadła ona na mężczyznę, który prawdopodobnie był pracownikiem budowy - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Mężczyzna niestety nie przeżył. Policjanci obecni na miejscu zdarzenia czekają na przyjazd prokuratora. Zawiadomiono także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Więcej informacji wkrótce.

