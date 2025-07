Fikcyjne faktury za miliony. 98 oskarżonych

Częstochowa Źródło: Google Earth

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

- Zorganizowaną grupą przestępczą kierował właściciel warsztatu samochodowego, działającego w powiecie częstochowskim. 35-letni Paweł S. w okresie od 2018 do 2021 roku wystawił 1580 faktur VAT, które dotyczyły usług w postaci napraw samochodów oraz "wsparcia transportu" - poinformował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

2,5 mln zł strat dla Skarbu Państwa

Faktury te - jak opisuje prokurator - były następnie odpłatnie przekazywane przez inne osoby do 89 podmiotów gospodarczych.

- Firmy będące odbiorami fikcyjnych faktur, uwzględniały je w rozliczeniach z urzędami skarbowymi, obniżając w ten sposób należne podatki w łącznej wysokości 2,5 miliona złotych - wyjaśnił prokurator.

Lista zarzutów

Prokuratura przedstawiła Pawłowi S. i pozostałym członkom grupy przestępczej zarzuty wystawiania fałszywych faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Odbiorcom faktur zarzucono natomiast posługiwanie się nimi w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych.

- Na wniosek prokuratora wobec Pawła S. i czterech innych podejrzanych sąd zastosował w śledztwie tymczasowe aresztowanie. Wobec części pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji i zakazu opuszczenia kraju - podał Ozimek.

Zarzucane przestępstwa są zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności, a w przypadku Pawła S., który - jak podkreśliła prokuratura - wystawił faktury o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych - nawet do 25 lat. Odbiorcom fikcyjnych faktur grozi kara więzienia - od trzech do nawet 15 lat - w zależności od wartości otrzymanych faktur.

Jak dodał Ozimek, wobec 43 osób wraz z aktem oskarżenia prokurator skierował do sądu wnioski o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kar uzgodnionych z oskarżonymi.