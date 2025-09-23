Atak na obcokrajowców w Częstochowie. Nowe ustalenia prokuratury

Atak na obcokrajowców i nowe ustalenia prokuratury Źródło: TVN24

Do ataku na dwóch mężczyzn pochodzących z Afryki (prokuratura nie podaje ich narodowości) doszło w lipcu. Jeden z poszkodowanych został dźgnięty nożem. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o tę napaść dwa dni później. To 17- i 30-latek z Częstochowy.

Teraz okazuje się, że starszy z mężczyzn odpowie przed sądem również za zaatakowanie wolontariuszy z Włoch. Do tego zdarzenia miało dojść kilka godzin przed incydentem w częstochowskim barze.

- 26 lipca w Częstochowie miał miejsce atak na dwóch obywateli Włoch. Pokrzywdzeni zostali pobici przez kilku sprawców i odnieśli obrażenia w postaci złamania oczodołu, szczęki oraz stłuczenia oczu. W wyniku czynności prowadzonych przez policję ustalono, że jednym ze sprawców pobicia Włochów jest Patryk R., czyli ten sam mężczyzna, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa obywatela jednego z krajów afrykańskich - przekazał Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury okręgowej.

Prokuratura udostępniła nagranie z monitoringu ze zdarzenia.

Dwa ataki na obcokrajowców w Częstochowie

30-latek wyciągnął nóż

Jak ustalili jeszcze w lipcu śledczy, podejrzani weszli do jednego z barów w Częstochowie, w którym zobaczyli dwóch obcokrajowców. Kazali im wyjść, tamci odmówili. Wywiązała się sprzeczka. 30-letni Patryk R. wyciągnął piętnastocentymetrowy nóż i dźgnął w pierś jednego z obcokrajowców.

Ostrze zatrzymało się na żebrach, ale rana była głęboka. Pokrzywdzony trafił do w szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

30-letni Patryk R. został aresztowany Źródło: śląska policja

Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzut stosowania wspólnie i w porozumieniu przemocy wobec dwóch obcokrajowców z powodu ich przynależności narodowej i rasowej. 30-latek odpowie dodatkowo za usiłowanie zabójstwa na tle rasowym i narodowościowym. Śledczy zdecydowali o niepodawaniu nazwy kraju pokrzywdzonych, by ich nie identyfikować.

Policjanci znają zatrzymanych ze środowiska pseudokibiców. Decyzją sądu starszy trafił na trzy miesiące do aresztu, młodszy został objęty policyjnym dozorem.

Młodszy 17-letni agresor objęty jest policyjnym dozorem Źródło: śląska policja