Zabił, bo "chciał rozładować złość". Skazany na dożywocie

Do zdarzenia doszło w Czeladzi Źródło: google maps

Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał w środę Przemysława K. na dożywotnie pozbawienie wolności za brutalne zabójstwo 55-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności. Jednocześnie zastrzegł, że o warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 40 latach. Wyrok nie jest prawomocny.

Mężczyzna w czasie śledztwa przyznał, że zabił, ponieważ chciał rozładować złość. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz kilka innych przestępstwa. Sąd uznał go za winnego wszystkich zarzucanych czynów.

Śledztwo umorzone i wznowione

Do zbrodni doszło na przełomie października i listopada 2017 roku w Czeladzi. Na początku listopada na nieużytkach w pobliżu ulicy Saturnowskiej znaleziono ciało Jacka S., który mieszkał w namiocie w okolicy cmentarza. Zwłoki odkryła jego znajoma. Ofiara miała kilkadziesiąt ran ciętych i kłutych w obrębie głowy, szyi i rąk. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Będzinie początkowo nie przyniosło rezultatów. Mimo zabezpieczenia śladów, przeprowadzenia ekspertyz i przesłuchania świadków, sprawcy nie udało się ustalić, a postępowanie umorzono pod koniec 2018 roku.

Przełom nastąpił po sześciu latach, gdy policja i prokuratura zdobyły nowe dowody. Wówczas zatrzymano Przemysława K., który został tymczasowo aresztowany.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: Śląska policja

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Przemysław K. początkowo nie przyznawał się, ale skonfrontowany ze świadkami ostatecznie wyjaśnił, że zabił pokrzywdzonego - opisał prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Jak dodał, podczas wizji lokalnej K. wskazał policjantom miejsce, gdzie ukrył nóż, którym zadał śmiertelne ciosy.

Opracowała Natalia Grzybowska