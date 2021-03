Autobus przejechał przez skrzyżowanie i zawisł na skarpie. "Pasażerka ma uraz głowy"

Do wypadku autobusu miejskiego doszło dzisiaj o 4.30 w Czechowicach-Dziedzicach obok Bielska-Białej na skrzyżowaniu ulic Górniczej i Węglowej.

Z nieoficjalnych informacji - ze źródła zbliżonego do służb - wynika, że "kierowca ocknął się, zobaczył światło, zaczął hamować, ale było już za późno". Nie wiadomo, czy zasnął, czy też zasłabł za kierownicą. Okoliczności będzie tym trudniej wyjaśnić, że autobus nie był wyposażony w kamery ani w środku ani na zewnątrz. Jak mówi Michalczyk, był to pojazd zastępczy. Portal bielsko.biala.pl podaje, że to nowy hybrydowy autobus, wypożyczony od producenta.