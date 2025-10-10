Do tragedii doszło w czwartek, 9 października około 10.40 na parkingu przy ulicy Hallera w Cieszynie.
"27-letni kierujący fordem transitem, podczas wykonywania manewru cofania, potrącił znajdującego się za pojazdem 88-letniego mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy niestety zmarł" - informuje śląska policja.
Kierujący pojazdem był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja