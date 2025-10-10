Cieszyn Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w czwartek, 9 października około 10.40 na parkingu przy ulicy Hallera w Cieszynie.

"27-letni kierujący fordem transitem, podczas wykonywania manewru cofania, potrącił znajdującego się za pojazdem 88-letniego mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy niestety zmarł" - informuje śląska policja.

Tragedia na parkingu w Cieszynie Źródło: Śląska policja

Kierujący pojazdem był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

88-latek zginął na parkingu Źródło: Śląska policja

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo