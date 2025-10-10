Logo strona główna
Cofając na parkingu, potrącił starszego mężczyznę

Tragedia na parkingu w Cieszynie
Cieszyn
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek na parkingu w Cieszynie. Podczas cofania kierowca samochodu dostawczego potrącił 88-letniego mężczyznę. Pomimo szybkiej reakcji służb, pieszy zmarł na miejscu.

Do tragedii doszło w czwartek, 9 października około 10.40 na parkingu przy ulicy Hallera w Cieszynie.

"27-letni kierujący fordem transitem, podczas wykonywania manewru cofania, potrącił znajdującego się za pojazdem 88-letniego mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy niestety zmarł" - informuje śląska policja.

Tragedia na parkingu w Cieszynie
Tragedia na parkingu w Cieszynie
Źródło: Śląska policja

Kierujący pojazdem był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

88-latek zginął na parkingu
88-latek zginął na parkingu
Źródło: Śląska policja
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Cieszynwojewództwo śląskieWypadek
